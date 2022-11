Gli introvabili. Alla ricerca di libri perduti, di Giorgio Gizzi

Giorgio Gizzi ci porta con sé alla ricerca di alcuni libri che non si trovano più, dei luoghi di cui raccontano e dei viaggi fatti per scovarli. Una caccia ai titoli che non sono i soliti noti, tra piccole e grandi case editrici, vicende di diritti persi e miopie editoriali. Gli introvabili è un testo appassionante per gli amanti dei libri e dei viaggi; perché si viaggia attraverso le pagine dei buoni libri anche cercandoli, nei posti in cui sono ambientati e in cui sono nati e poi scomparsi. E perché i buoni libri ti spingono altrove. Introduzione di Alberto Rollo.

Gli introvabili. Alla ricerca di libri perduti

Giorgio Gizzi

Manni Editori

ISBN 978-88-3617-118-7

Pag. 224 – 16,00 €