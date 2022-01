La graphic novel che celebra gli 80 anni di Muhammad Ali

Se non è l'incontro più celebrato della storia, sicuramente è quello più emblematico del XX secolo. Muhammad Ali spera di riconquistare la cintura di campione del mondo e incrocia i guantoni con quelli di George Foreman, detentore del titolo, il 30 ottobre 1974 in Zaire. In occasione degli 80 anni dalla nascita del pugile più celebre della storia, al secolo Cassius Clay, Panini Comics presenta 'Muhammad Ali: Kinshasa 1974', volume da collezione sul celebre incontro disputato nella capitale del Congo.

Muhammad Ali: Kinshasa 1974

A metà tra documentario, fotoreportage e graphic novel: gli scatti inediti del fotografo Abbas, - presente all'incontro - la sceneggiautra di Jean-David Morvan e i disegni di Rafael Ortiz portano il lettore direttamente al centro del ring, nel bel mezzo della sfida tra i due giganti della boxe degli anni '70.

Abbas, fotoreporter appartenente alla celebre agenzia fotografica Magnum, ha conservato gli scatti nel suo archivio per 36 anni, prima di decidere di mostrare al mondo la vittoria di Muhammad Ali contro Foreman. "The Rumble in the Jungle", come verrà ricordato il match negli annali, sancì la rinascita pugilistica del mito di Cassius Clay, dopo la squalifica dovuta al rifiuto di combattere in Vietnam.

La copertina del volume