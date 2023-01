‘Grazie. Storia di un quartiere’, di Rocio Bonilla

Nel quartiere tutti gli animali si sono fatti un’idea ben precisa dei loro vicini. Ci sono un avvocato severo e un drago feroce, una gallina sorda come una campana e una scienziata un po’ pazza. Per non parlare dell’orco cattivo che abita in cima alla pianta di fagioli. Ma sarà vero quel che si dice? E se gli altri fossero diversi da come appaiono?

Grazie. Storia di un quartiere

Rocio Bonilla

Valentina Edizioni

ISBN 9788894856712

Pag. 48 – 13,90 €, illustrato, età 3 +