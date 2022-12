'HEXIS', di Enzo Papetti

Barthy, un uomo sui trent’anni che ha appena scoperto di essere ebreo, si è barricato in un loft con una corona telematica in testa e proietta su dei monitor le immagini dei suoi ricordi. Impossibile tracciare i perimetri del senso. Amori, sfighe, rivalse, si moltiplicano all’infinito, si dissipano e rispecchiano nel mondo, in un loop che non è la vita in diretta, ma è ciò che il futuro ci riserva. Per seppellire il suo passato, non proprio esaltante, decide di pubblicare il proprio necrologio. Un plot dove il tempo e le voci narranti si mischiano moltiplicando i piani di lettura.

Hexis si configura come un'opera multimediale unica nel suo genere, dove oltre alla parola scritta, musica e video si ibridano per ampliare significati e sensi, attraverso preziose collaborazioni con Paolo Fresu per la musica, Roberto Minini Merot per i filmati, Elia Schilton per l’interpretazione, Mirella Beraha per i disegni.

HEXIS

Enzo Papetti

elemento115

ISBN 9788899498887

Pag. 860 - 22,00 €