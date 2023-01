‘Hypnosis’, di Karen Coles

Chi è Maud Lovell e da dove viene? Maud è rinchiusa all’Angelton Lunatic Asylum da 5 anni. Non ha ricordi del suo passato e di come è arrivata in quel luogo che è l’inferno in terra. Dicono che è violenta e instabile, isterica e inaffidabile. Ma, sotto ipnosi, i ricordi ritornano come una marea impetuosa che la sommerge. E ora è arrivato il giorno della vendetta. Benvenuti all’Angelton Lunatic Asylum, da cui nessuno esce vivo. Un romanzo che racconta il destino reale di tante donne, inadatte al modello di società puritana, ridotte al silenzio da istituzioni oppressive. Per chi ha amato Follia di Patrick McGrath, L’altra Grace di Margaret Atwood e Shutter Island di Martin Scorsese.

Hypnosis

Karen Coles

Beat

ISBN 9791255020325

Pag. 288 – 19,00 €