‘I Catari e il loro mistero’, di Giorgio Baietti

Catari… una parola di sei lettere che racchiude un intero alfabeto di spiritualità, insegnamenti, storia, leggenda, emozioni e commozioni. Catari, i puri, un popolo buono e giusto che è stato attaccato e distrutto dai potenti del tempo per conquistare le loro terre e i loro tesori. Ma il tesoro più grande non sono riusciti a rubarlo, il loro vero tesoro è come il vento che soffia ancora oggi sulle mura dei loro castelli a strapiombo sulle rocce, il respiro della libertà e dell’amore puro. Con inserto fotografico a colori.

I Catari e il loro mistero

Giorgio Baietti

