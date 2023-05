I diari dell’Alba, una saga familiare sullo sfondo della Bologna tra le due guerre

Orione dettava e Leonida pigiava i tasti sulla tastiera del mac, chiedeva quello che non capiva e il babbo rispondeva o cercava in Rete, poi redigeva le note in corsivo che punteggiano la storia della Nonna.

Nasce così I diari dell’Alba di Orione e Leonida Lambri, ultimo lavoro della collana Etty di Ventura Edizioni, dedicata alla memorialistica storica. La copertina è stata realizzata da Vanessa Zanzelli, la quarta da Luna Berenice Lambri.

I Diari dell’Alba verrà presentato dagli autori al Salone del Libro di Torino, giovedì 18 maggio alle ore 16, nello stand collettivo della casa editrice, Padiglione Oval (n. T182).

Il racconto del libro, della tournée, del rapporto coi lettori, di quello che significa trasmettere la memoria, lo potete trovare sul blog "Famiglia Creativa" del quotidiano Today:

Alba Arcelli il 27 luglio di quest'anno avrebbe compiuto cent'anni tondi e nei Diari racconta la sua vita tra le due guerre mondiali: contessa e figlia di un nobile decaduto, socialista renitente la tessera del fascio e protagonista di una saga familiare che assomiglia più a un naufragio.

È un'inviata speciale dal passato che ci mostra Bologna e l'Italia, la paura e la miseria, le purghe, le botte e gli stratagemmi antifascisti per farla franca, le bombe, i rastrellamenti e la vita da sfollati, la solidarietà, il coraggio e la bellezza cupa e misteriosa degli anni in cui si viveva con la porta aperta, l'attentato a Palazzo D'Accursio, l'8 settembre e la Liberazione.

Cent'anni dopo siamo sempre lì: terrorizzabili e sempre pronti a baciare gli stivaloni di turno, in cambio della carezza di una presunta sicurezza.

Il perimetro della nostra libertà dipende sempre da noi.



