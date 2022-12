Poco prima della morte, Kafka chiese all’amico Max Brod di distruggere tutti i suoi «scarabocchi». Alludeva non solo agli scritti, ma anche ai disegni che aveva tracciato nel corso degli anni su fogli sparsi, pagine di diario e un intero quaderno. Brod non distrusse né gli uni né gli altri. Rese tuttavia pubblico solo un numero ristretto di disegni: i restanti, la maggior parte, sono rimasti occultati per decenni in una cassetta di sicurezza, prima a Tel Aviv e poi a Zurigo. E solo quando, di recente, sono tornati alla luce, si è svelato pienamente il volto artistico di Kafka. Un volto che ora potremo conoscere grazie a questo libro, in cui è riprodotto l’intero corpus dei disegni che si sono conservati.

‘I disegni di Kafka’ a cura di Andreas Kilcher

Adelphi

ISBN 97888459368522022

Pag. 367 – 48,00 €, illustrato