‘I microbi. I libri del professor Darwin’ di Sheddad Kaid-Salah Ferrón e Eduard Altarriba

Tutto quello che osserviamo in questo mondo fa parte ormai della nostra esperienza. Sappiamo bene o male di cosa si tratta e quali sensazioni ci può procurare nel momento in cui ne entriamo in contatto. Non tutto, però, può essere visto da noi a occhio nudo, e non stiamo parlando di fantasmi, di meccanica quantistica o di realtà parallele, ma di esseri viventi piccolissimi, i più microscopici e i primi ad abitare il nostro pianeta Terra: i microbi.

Cosa sono e dove sono i microbi? Possiamo scegliere se entrare in contatto con loro? Anche noi, quando eravamo bambini, abbiamo sicuramente fatto, almeno una volta, questa domanda ai nostri genitori. E la loro risposta è stata esauriente? Abbiamo ancora qualche curiosità in merito? E poi, saremmo capaci, oggi, a nostra volta, di dare una buona risposta ai nostri figli, fondamentale per comprendere meglio questi anni di pandemia? Sì, perché i virus sono anche dei microbi, in media un centinaio di volte più piccoli dei batteri, ma non contengono strutture cellulari. Un bel modo per rispondere a loro e per togliere anche a noi, magari, ogni dubbio, è immergersi in un libro dedicato esclusivamente a questo argomento: I microbi - I libri del professor Darwin di Eduard Altarriba e Sheddad Kaid-Salah Ferrón, pubblicato da Erickson.

«I microbi, o microrganismi, come vengono anche chiamati, sono stati i primi abitanti della Terra. – raccontano gli autori nell’introduzione del libro - I fossili di microrganismi di epoca più remota risalgono a più di 3.700 milioni di anni fa e sono la forma di vita più antica che conosciamo. I microbi sono ovunque: nel nostro corpo, nelle piante, nel cibo e persino nei luoghi più inospitali come le fumarole sul fondo degli oceani, dove sopravvivono a temperature maggiori di 100 °C, o sotto il ghiaccio dell’Antartide, a meno di 10°C sottozero, o a molti chilometri sotto la superficie della Terra senza luce né ossigeno».

Entrare nel mondo invisibile dei microbi, visto che fuori dalle pagine di questo libro è possibile osservarli solo con un microscopio, vuol dire comprendere il loro grande contributo per la vita sul nostro pianeta: «senza di loro non potremmo mangiare né respirare. – spiegano gli autori nel libro - Neanche le piante avrebbero sostanze nutritive, e l’ossigeno che respiriamo nell’atmosfera non esisterebbe. I microbi ci servono anche per produrre alimenti come il formaggio, il pane e lo yogurt, e per fare le medicine. Non tutti i microbi sono utili, però, e alcuni causano persino malattie negli animali e nelle piante».

Com’è possibile che degli organismi viventi così piccoli, formati da un’unica cellula, siano in grado di favorire la vita, visto che sono loro a rilasciare nell’atmosfera l’ossigeno che respiriamo, e allo stesso tempo di distruggerla, considerando che sono sempre loro quelli che possono causare epidemie e pandemie?

I microbi sono un piccolo e misterioso universo che ci svela le origini del nostro mondo e forse anche qualcosa di ciò che si trova al di fuori di esso: un universo che non abbiamo ancora esplorato, ma di cui, probabilmente, possediamo già le chiavi di accesso.

I microbi

Sheddad Kaid-Salah Ferrón, Eduard Altarriba

Erickson

ISBN 9788859028796

Pag. 68 - 16,00 €