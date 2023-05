‘I sonnambuli, II’, di Hermann Broch

«Il vero scrittore» ebbe a dire Elias Canetti in un discorso su Hermann Broch tenuto nel 1936 «è soggetto al suo tempo in tutto e per tutto »: da lui bisogna pretendere «la ferma volontà di dare una visione del suo tempo, una spinta all’universalità che non arretra spaventata di fronte a nessuna incombenza singola, che non elude, non dimentica, non trascura nulla, e che in nessun caso cerca facili scorciatoie. Broch si è occupato più volte e in modo approfondito di questa universalità. Si può dire di più: la sua volontà letteraria si è accesa veramente proprio anelando all’universalità ... la trilogia narrativa I sonnambuli rappresenta a ben guardare la realizzazione poetica della sua filosofia della storia, sia pure circoscritta alla propria epoca. La “disgregazione dei valori” vi è raffigurata in personaggi vividi e altamente poetici. Non riusciamo a liberarci dalla sensazione che la pienezza, il valore e talvolta l’ambiguità di questi personaggi si siano affermati nonostante la volontà contraria o comunque con la pudica riluttanza del loro autore». E davvero ha come una concreta, autonoma esistenza il protagonista di questo secondo pannello della trilogia, il trentenne Gustav Esch, impiegato di commercio, lacerato tra «l’onesta contabilità della sua anima» e «la sua peccaminosa condotta di vita», mentre in lui cova una rabbia impotente tanto contro gli affaristi quanto contro i demagoghi di «un mondo in preda all’anarchia, in cui nessuno sa più dov’è, se a destra o a sinistra, se sopra o sotto».

Hermann Broch (1886-1951) con Adelphi ha pubblicato Hofmannsthal e il suo tempo (2010), Il racconto della serva Zerlina (2016) e il primo pannello (1888 – Pasenow o il romanticismo) della trilogia I sonnambuli, apparsa in origine tra il 1930 e il 1931.

I sonnambuli II

Hermann Broch

