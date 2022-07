I SuperAlimenti: il libro che illustra i cibi che fanno bene a noi e al pianeta

Mangiare è una cosa, mangiar bene è un’altra questione. Per avere più energia, un umore più stabile, meno problemi di salute e persino un sistema immunitario più efficiente dobbiamo imparare a nutrirci di SuperAlimenti. Quelli che Madre Natura ha pensato per noi, come legumi, soia, semi, frutta secca e verdura. Questo libro vi guiderà verso una nuova consapevolezza alimentare, mostrandovi tutto ciò di cui avete bisogno per cambiare al meglio la vostra vita… ricette incluse.

I SuperAlimenti

Elena Casiraghi

Cairo

ISBN 9788830902107

Pag. 176 – 16.00 €, ill.