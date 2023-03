‘Identità di confine’, di Mila Orlić

Nel suo percorso in ‘Identità di confine’, l’autrice offre un resoconto sulla storia dell’Istria e dei suoi cittadini, portando alla luce eventi poco noti con risvolti addirittura inediti, ma soprattutto mettendo in luce come la realtà storica fosse molto più complessa di quella mostrata fino ad ora