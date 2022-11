Il bosco di là di Lorenzo Marone

Matteuccia porta con sé un segreto e sul corpo ormai vecchio ha cucite le cattiverie della gente, come tante punture di spillo. Ha passato gli anni dell’amore a fare la guerra, insieme a sua madre Angelina e all’amata amica Gentile. È stata partigiana, ha fatto parte di quella generazione per la quale compiere il proprio dovere vale più di qualsiasi atto d’eroismo. Era staffetta, portava agli uomini nel bosco viveri, medicinali, armi, comunicazioni, ma non s’era mai sentita guerriera, vedeva le cose a modo suo. Ma ora, proprio quel passato che le ha tolto la parola e la segue come un’ombra scura da una vita intera, è venuto a presentare il conto.

Il bosco di là

Lorenzo Marone

Aboca Edizioni

ISBN 9788855231107

Pag. 144 - 16,00 €