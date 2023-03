‘Il bosco è la nostra casa’, di Sara Fernandez, Sonia Roig

Com’è la vita nel bosco? Che equilibri ci sono fra gli alberi? Com’erano i boschi un tempo? E come saranno nel futuro? Quando abbiamo cominciato a distruggerli? E a prenderci cura di loro? Silvia, con i suoi lunghi capelli rossi, ci mostrerà anche che un bosco è come una comunità segreta in cui tutti gli alberi sono connessi attraverso una rete sotterranea grazie alla quale si scambiano informazioni e sostanze nutritive.

Sara Fernández, laureata in Scienze forestali, è scrittrice e illustratrice per l’infanzia.

Sonia Roig, laureata in Scienze forestali, insegna presso la Universidad Politécnica di Madrid.

Il bosco è la nostra casa

Sara Fernandez, Sonia Roig

Aboca Edizioni

ISBN 9788855231824

Pag. 100 – 20,00 €, illustrato, età 7+