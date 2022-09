"Il caso Agatha Christie" il libro Nina de Gramont sul 'giallo' della scrittrice

In un romanzo la storia degli undici giorni in cui Agatha Christie scomparve nel nulla. Un giorno di dicembre del 1926, dopo aver comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione di divorziare per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un weekend presso amici. Quella sera stessa dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles dal primo caso di Hercule Poirot, la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris Cowley viene ritrovata alle prime luci del mattino sul bordo di un dirupo. Sul sedile posteriore, la pelliccia, una valigia piena di abiti e la patente. È fuggita? O peggio… Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino aeroplani: tutta l'Inghilterra si mobilita per cercarla. Ricomparirà undici giorni dopo e nessuno mai saprà cosa ha fatto, cosa le è successo in quegli undici, misteriosi giorni. Una sfida irresistibile per Nina de Gramont, che in Il caso Agatha Christie ci regala una trama fitta di mistero e colpi di scena, in cui nulla è come appare, nessuno dice la verità e soprattutto la soluzione potrebbe essere lì in piena vista, alla luce del sole, in perfetto stile Agatha Christie.

