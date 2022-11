Il caso Mussolini di Maurizio Serra

Questo libro non è una biografia di Mussolini, né una ricostruzione della società italiana dal ventennio fascista fino alla Liberazione del 25 aprile 1945. È il tentativo di mettere in luce un caso che continua a pesare sulla coscienza degli italiani a più di settant’anni dalla caduta del fascismo: il caso di un uomo che fece di tutto per restare indecifrabile e divenne, in tal modo, un simbolo delle peggiori passioni collettive. Attraverso un’ampia e rigorosa documentazione, Maurizio Serra esamina tutti gli aspetti della vicenda politica e umana di Mussolini ne indaga le pulsioni profonde, le scelte (e non scelte), i comportamenti che si sono riverberati sul destino dell’Italia.

Il caso Mussolini

Maurizio Serra

Neri Pozza

ISBN: 978-88-54523-12-8

Pag. 507 - 19,00 €