‘Il consumatore narratore di sé’, di Enzo Risso

Cos’è la felicità e il successo oggi per gli italiani? Come sono cambiati bisogni, valori e aspirazioni? Qual è la nuova idea di vita realizzata? Enzo Risso prova a rispondere raccontando una storia di cui noi siamo i protagonisti: dagli appassionati del fashion agli shopper esistenziali; dagli intellettuali impostati agli amanti delle notti folli; dagli sporting life agli assetati di relazioni.

Persone, consumatori, elettori, lavoratori, vogliosi di successo e impegnati ad apparire e a mettere in scena il nostro personaggio. E sono molteplici gli immaginari collettivi a cui ci ispiriamo per scrivere la sceneggiatura delle nostre vite, reali e virtuali. Un percorso che ricompone le diverse dimensioni dell’immaginario degli italiani, sempre più storyteller di se stessi.

Enzo Risso, docente di audience studies all’Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico di Ipsos (e, in precedenza, di SWG). Editorialista del Domani, ha pubblicato diversi volumi di analisi sociale, politica e valoriale. Le sue ultime opere per Guerini e Associati: Con Rabbia e Speranza (2016), In modo diverso (2017), La conquista del popolo (2019).

