‘Il diario di Raymond’, di Luc Blanvillain

Quando il demone RZSQSODIUFQSX accetta la missione del suo capo, si aspetta che sia una vera sciocchezza. Con la sua esperienza, che ci vuole a portare sulla cattiva strada una ragazzina di undici anni? Ma se si tratta di Anne-Fleur, la faccenda cambia: è troppo diligente per commettere il minimo errore. Così il demone si trasforma in Raymond, un nuovo compagno di classe, e tenta di convincerla a copiare i compiti e a tradire gli amici… Ma, a forza di frequentarla, non rischia di essere lui a cambiare idea sul bene? Una storia ironica e scoppiettante, una domanda che da sempre aspetta una risposta: dove sta davvero il confine tra il bene e il male? Selezionato nel 2022-2023 per il Prix de l’Estuaire.

Luc Blanvillain, insegnante e prolifico scrittore francese, dal 2010 si specializza in letteratura per bambini e adolescenti pubblicando con le più importanti case editrici.

Sarah Vignon illustratrice francese, nel 2013 si trasferisce a Berlino dove continua tuttora il suo lavoro d’artista specializzandosi in varie tecniche illustrative.

