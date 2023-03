'Il dilemma dell'onnivoro', di Michael Pollan

Dopo aver letto questo libro diventerai anche tu un detective del cibo e ti aggirerai per il supermercato facendo domande in apparenza bizzarre per scoprire che cos’è e da dove viene quello che mangi. Il nostro modo di mangiare influisce, infatti, in maniera gigantesca sulla nostra salute e sul pianeta. Edizione per ragazzi del bestseller di Michael Pollan che ha cambiato il modo in cui tantissime persone nel mondo scelgono il loro cibo.

Il dilemma dell'onnivoro

Michael Pollan

Aboca Edizioni

ISBN 9788855231817

Pag. 380 – 18,00 €, illustrato, età 12+