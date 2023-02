‘Il dubbio’, di Silvia Borando, Alberto Lot per le illustrazioni

Un topo e un coccodrillo erano amici di lunga data. Così, quando quel giorno il coccodrillo disse: «Topo, non trovo più le mie maracas, temo di averle mangiate!», il suo amico non ci pensò due volte ad aiutarlo. Lo stomaco del coccodrillo, però, è più affollato di quello che ci si aspetterebbe e il topo non è il solo a essersi lanciato in questa ricerca. Un dubbio si fa allora largo nella mente del roditore: e se fosse stato mangiato? Impossibile, un amico non lo farebbe mai… o no?

Il dubbio

Silvia Borando, Alberto Lot

Minibombo

ISBN 9788898177844

Pag. 52 – 13,90 €, illustrato, età 3+