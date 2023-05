‘Il figlio dell’uomo’, di Jean-Baptiste Del Amo

Dopo tanti anni d’assenza, un uomo ricompare all’improvviso nella vita della moglie e del figlio di nove anni e li porta con sé nella casa fatiscente sui monti dove è cresciuto insieme a un padre padrone violento. La donna è incinta di un altro e la sua condizione comincia a farsi evidente. Madre e figlio, isolati sui monti, circondati da una natura selvaggia, cercano di sottrarsi al controllo ferreo del Padre che detta le leggi misteriose della loro nuova esistenza familiare. Consumato dalla gelosia, egli si lascia riafferrare dal passato doloroso e dalla violenza atavica che lo aveva caratterizzato, spingendosi ai margini della follia. Ben presto per Madre e Figlio diventa chiaro che il ritorno alla vita di prima è un miraggio sempre più lontano. E il Figlio si troverà di fronte a una decisione da cui non vi è più ritorno. Dopo essersi aggiudicato a soli 26 anni il Goncourt per l’opera prima con Un’educazione libertina, Jean-Baptiste Del Amo, a cinque anni dalla pubblicazione del Regno animale, riprende a esplorare i temi a lui cari della trasmissione della violenza da una generazione all’altra, del predominio dell’uomo sui suoi simili e del confronto del mondo infantile con la durezza e la brutalità del mondo adulto.

Jean-Baptiste Del Amo è nato a Tolosa. Tra le sue opere figurano Une éducation libertine (Gallimard, 2008; Prix Goncourt du premier roman), Pornographia (Gallimard, 2013), Il sale (Neo edizioni, 2014).

Il figlio dell’uomo

Jean-Baptiste Del Amo

Neri Pozza

ISBN: 9788854524736

Pag. 244 - 18,00 €