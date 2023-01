‘Il futuro è bio? Agricoltura biologica, biodinamica e scienza’, di Silvano Fuso

Oggi l’agricoltura biologica e quella biodinamica sono di gran moda e vengono spesso indicate come soluzioni – sostenibili e di qualità – dei nostri problemi agroalimentari. Ma i prodotti bio sono davvero migliori di quelli convenzionali? Queste pratiche agricole rappresentano la strada per il futuro o sono semplicemente retaggi di una visione prescientifica e obsoleta della realtà? Per rispondere, al di là di ogni ideologia, occorre basarsi su concrete evidenze scientifiche, analizzando i vantaggi per il consumatore e per l’ambiente e sfatando le bufale a cui spesso crediamo.



Il futuro è bio? Agricoltura biologica, biodinamica e scienza

Silvano Fuso

Dedalo

ISBN 9788822016201

Pag. 96 – 12,50 €, illustrato