‘Il giro della verità’ di Fabio Bonifacci

Lele ha 17 anni, vive in periferia ma ha talento per la scrittura e finisce in un liceo classico del centro, dove si è innamorato di Serena, bella e irraggiungibile. Per frequentarla, esce col gruppo del sabato che fa uso di ecstasy e finisce per provare anche lui. Ma per reggere le spese degli amici più ricchi, prova maldestramente a vendere una «pasta» che risulterà fatale a un amico e farà scattare un’indagine per omicidio. Sottoposto a sfide più grandi di lui, il protagonista è costretto a crescere in tempi accelerati mentre attorno a lui, grazie a una trama che procede implacabile e avvincente come un giallo, si svelano i segreti degli amici e, in una catena inarrestabile, quelli di alcuni genitori. Una brillante «commedia drammatica» con un ritmo da film in cui Fabio Bonifacci intreccia l’emozionante educazione sentimentale di un gruppo di adolescenti con il ritratto impietoso di una classe di genitori sull’orlo di una crisi di nervi: protagonisti autentici e vivi di un’età incerta e traboccante di contraddizioni.

Fabio Bonifacci nato e cresciuto a Bologna, ha scritto per Cuore e Comix, e lavorato come autore in tv prima di diventare uno dei più importanti sceneggiatori italiani. Ha scritto oltre trenta film, spaziando tra vari filoni: storie popolari (Benvenuto Presidente, Benvenuti al Nord), film sociali (Si può fare, la serie Ognuno è perfetto), storie adolescenziali tratti da libri (Bianca come il latte, Rossa Come il Sangue, Mio fratello rincorre i dinosauri), commedie brillanti (Amiche da morire, Metti la nonna in freezer, E allora Mambo).

Il giro della verità

Fabio Bonifacci

Solferino Libri

ISBN 9788828204916

Pag. 384 - 17,00 €