'Il Lab-Oratorio' di Carmine Lubrano

È dato acquisito, per i lettori più esigenti, cercare autori e opere nei luoghi più appartati della produzione creativa, laddove è praticata l’esplicita diserzione dalle regole del consumo. Considerando lo stato attuale delle lettere, in cui prevale la standardizzazione, se si vuole affermare la funzione di una letteratura come strumento di conoscenza del reale ed immaginazione del nuovo, una risorsa è rappresentata dalla reinterpretazione del codice barocco: plurilinguismo, negazione della leggibilità, anti lirismo, ne costituiscono elementi distintivi che l’avanguardia fa propri, pur non disdegnando anche altre strategie (scritture asemiche, glitch, googlism). L’avanguardia, ancora lei, il fantasma che periodicamente ha agitato le acque del ‘900 e che periodicamente torna a gettare scompiglio, in vero con diversa fortuna in arte rispetto alla letteratura. Se sulla scena artistica si riscontra uno scenario tutt’altro che normalizzato, basti citare l’attività dei collettivi artistici, in letteratura la bipartizione tra alto e basso, tra scritture di genere e i nomi indiscussi (i De Lillo, McCarthy, Roth, Rushdie) è difficile da scalfire. È così che le opere più interessanti le producono i poeti più che i narratori. E tra i poeti coloro che scelgono di non rinchiudere la multiformità del reale in una presunta torre eburnea della poesia, ma praticano la contaminazione, la corruzione della lingua.

È quanto da anni fa Carmine Lubrano, poeta, editore, operatore culturale, figura centrale dell’avanguardia in poesia fin dagli anni ’80, protagonista del “Gruppo ‘93” e della “Terza ondata”. A lui si devono le edizioni di Terra del Fuoco – Lab-Oratorio Poietico che propongono opere dello stesso Lubrano (poliartista, recentemente anche nelle vesti di romanziere con “O ciuccio ca vola”), testi di poeti sodali delle esperienze di gruppo degli anni ’90 ma tuttora attivi (Gaetano Delli Santi, Sandro Sproccati, Giovanni Fontana, il maestro della poesia sonora), interventi critici (Francesco Aprile, Francesco Muzzioli). Né mancano, in ogni libro edito da Lubrano, testi ed evocazioni di alcuni numi tutelari dell’avanguardia secondo novecentesca: Carmelo Bene, Luciano Caruso, Mario Diacono, Stelio Maria Martini, Edoardo Sanguineti, Adriano Spatola, Emilio Villa. Recentemente, Terra del Fuoco ha editato tre libri: Il sabotaggio barocco, un fascicolo composto di interventi critici di vari autori e opere di poesia visiva, Yakamoz. Smisurata maraviglia, raccolta di testi poetici di Lubrano, un saggio critico di Francesco Aprile, Terza ondata. Ieri e oggi: contesti e pratiche.

L’elemento unificante è la produzione in versi di Lubrano cui sono intrinseci l’intersemiosi che consiste nello scambio tra livelli segnici diversi quali musica, performance, immagine, parola scritta e il plurilinguismo di matrice barocca. Memore di quell’antica lezione, lavora sulle stratificazioni: lingua napoletana, arcaismi, gergo, neologismi, inserti in francese, glossolalia, innescano una macchina espressiva che rimanda all’esplosione di energia e vitalità al cospetto del grigiore del mondo. Ci sembra che se vi è un motivo fra gli altri per avvicinarsi al mondo di Lubrano, risieda nel piacere di un viaggio nel caos e nei recessi più oscuri della materia vivente, per immaginare altre possibilità. I libri del Lab-Oratorio Poietico sono acquistabili sulle principali piattaforme di vendita on line.