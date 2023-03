‘Il lampadario’, di Clarice Lispector

Nella grande casa in cui la piccola Virgínia si aggira, i mobili spariscono un po’ alla volta e le porte si aprono su stanze in cui regnano «il vuoto, il silenzio e l’ombra». Nella vasta sala da pranzo c’è però un lampadario, unico sopravvissuto di antichi fasti. Ma soprattutto insieme a lei c’è Daniel, il fratello di poco più grande, che la protegge e la tormenta, e con lei condivide straordinari segreti. Quando i due, cresciuti, lasceranno insieme la tenuta di Granja Quieta per andare a studiare in città, i loro destini si separeranno. E quando, dopo un’ardua educazione sentimentale, Virgínia deciderà di tornarci, capirà «che il posto dove si è stati felici non è il posto dove si può vivere».



Il lampadario

Clarice Lispector

Adelphi

ISBN 97888459371632022

Pag. 282 – 19,00 €