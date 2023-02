'Il latte dei sogni', di Leonora Carrington

Una delle stanze di casa Carrington, in Messico, era coperta di disegni di Leonora, che facevano paurissima ai bambini. Per tranquillizzarli, allora, la mamma cominciò a raccontare (e a illustrare) storie molto fantastiche e molto buffe, via via raccolte in un quadernetto privato. Che ora, tanti anni dopo, è diventato un libro diverso da tutti.

Il latte dei sogni

Leonora Carrington

Adelphi

ISBN 9788845933288

Pag. 60 – 15,00 €, illustrato, età 6 +