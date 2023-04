‘Il libro segreto di Jules Verne’, di Luca Crovi con le illustrazioni di Peppo Bianchessi

Questa è la storia di uno strano volume rilegato in pelle, pieno di pagine bianche. La storia di un cimitero e di una notte di tempesta, di un pescecane e di una balena, di due giri del mondo e di un diavolo in una bottiglia. La storia di un libro segreto che può raccontare a chi lo sfoglia avventure fantastiche che cambieranno per sempre il suo destino.

Il libro segreto di Jules Verne

Luca Crovi

Solferino

ISBN 9788828206125

Pag. 120 – 12,00 €, illustrato, età 10+