Il libro ‘Sono qui, Nadia Toffa’ di Cristina Corrada

Il resoconto di un contatto con l’Aldilà attraverso la metafonia – la registrazione delle “voci” dei trapassati su nastro magnetico – reso straordinario perché a parlare è la giornalista de Le Iene, scomparsa prematuramente il 13 agosto 2019. Fedele al suo carattere coraggioso e intraprendente, Nadia ha subito individuato il modo per dare notizia di sé tramite Cristina, autrice del libro, sollecitandola a cercare mamma Margherita per darle la notizia che la sua Nadia è viva e attiva ed è sempre accanto ai suoi cari. Tale testimonianza consentirà a tanti di capire che “loro”, dall’altra parte, desiderano comunicare con noi per farci sapere che sono vivi e non si dimenticano di noi.

Sono qui, Nadia Toffa

Cristina Corrada

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827232132

Pag. 176 – 14,50 €, illustrato