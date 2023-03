‘Il Mangiafiabe’, a cura di Bianca Lazzaro

Il Belpaese si racconta attraverso le sue fiabe e i suoi sapori. Dalle Alpi alle isole, dalle narrazioni popolari ai classici d’autore, tra pignatte fumanti e orti incantati, se ne scoprono di cotte e di crude. Una raccolta delle fiabe più belle nelle quali i cibi svolgono un ruolo rilevante e originale, per condurre i lettori di tutte le età in un viaggio lungo l’Italia che tiene insieme la nostra tradizione fiabesca e quella culinaria. Centodieci fiabe tradotte in italiano moderno e attinte dai repertori dei grandi raccoglitori italiani, dal Cinquecento al primo Novecento, e dai classici autori della fiaba italiana, esaltate dai colori radiosi delle illustrazioni di Lucia Scuderi.

Il Mangiafiabe

Bianca Lazzaro (a cura di)

Donzelli

ISBN 9788855223270

Pag. 472 – 33,00 €, illustrato