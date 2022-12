‘Il Mereghetti, Il dizionario dei film. Edizione del trentennale 1993-2023’, di Paolo Mereghetti

Non esiste in Italia (e non solo) un repertorio tanto ampio e documentato sulla settima arte come il dizionario di Paolo Mereghetti. A 30 anni dalla sua prima uscita, rimane un faro capace di illuminare la storia del cinema, i suoi protagonisti grandi e meno grandi, i suoi film noti e meno noti. Nella sua versione definitiva arriva a quota 35mila schede, con i film nuovi usciti negli ultimi due anni (aggiornati ai primi di settembre 2022), ma anche tanti approfondimenti e riscoperte.

Il Mereghetti, Il dizionario dei film. Edizione del trentennale 1993-2023

Paolo Mereghetti

Baldini+Castoldi

ISBN 9791254940037

Pag. 336 – 22,00 €