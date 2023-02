‘Il ministero delle Soluzioni’, di Sanne Rooseboom e Mark Janssen per le illustrazioni

Il tema bullismo attraverso una storia capace di emozionare e far riflettere, che si rivolge ai bambini con la voce dei loro coetanei protagonisti del racconto Nina ha undici anni e ama le avventure. Suo padre fa il postino e un giorno torna a casa con una strana lettera indirizzata al ministero delle Soluzioni.

Nina e i suoi amici scoprono che quel ministero, di cui non hanno mai sentito parlare, un tempo esisteva davvero e aveva come obiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà, a patto che la sua attività restasse segreta. Così cercano di rimetterlo in piedi, innanzitutto per dare una mano all’autore della lettera: il piccolo Ruben, bullizzato da una compagna di classe. Ma le cose si complicano quando si rifanno vivi gli Argentei, gli acerrimi nemici del ministero…

Sanne Rooseboom, autrice olandese per ragazzi, inventa storie da quando è bambina. Ha studiato Relazioni internazionali ad Amsterdam e in Inghilterra, e ha lavorato per anni come giornalista per diverse testate.

Mark Janssen è un illustratore e autore olandese di romanzi per ragazzi e albi. Ad oggi ha illustrato oltre 450 libri per editori in diversi Paesi. Tra i titoli usciti in Italia, I dinosauri non esistono e L’isola (entrambi Lemniscaat).

Il ministero delle Soluzioni

Sanne Rooseboom

Terre di mezzo

ISBN 9791259960733

Pag. 176 – 14,00 euro, età 8+