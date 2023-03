‘Il mio amico Stralunotto’, di Lydia Corry

Scuola nuova, casa nuova, città nuova. Quanti cambiamenti! La piccola Perla è disorientata e non se la sente di andare in esplorazione con la mamma. Poi, una mattina, vede un gigantesco gatto alla finestra: è Stralunotto, un micio soffice e luminoso come la Luna, che da quel momento diventa il suo migliore amico.

Con Stralunotto al fianco, Perla trova il coraggio di fare nuove esperienze. Finché, affrontato anche il primo giorno di scuola, si accorge, a tarda sera, che il micio non c'è più. Quella notte il cielo è pieno di luci scintillanti, come gli occhi del suo morbido amico. Il gatto immaginario, compiuta la sua missione, è tornato a brillare nel cielo, tondo e bianco come la luna.

Il mio amico Stralunotto

Lydia Corry

ISBN 9788878748361

Pag. 40 – 14,90 €, illustrato, 4+