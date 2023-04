‘Il mio lavoro è una favola. 15 fantastiche storie al femminile nel mondo della scienza e della tecnica’, a cura di Amelia Lentini

Un'appassionante raccolta di 15 favole, romantiche e fiabesche eppure ispirate alle storie vere delle autrici, socie dell'AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti) di Milano, che raccontano un mondo della scienza e della tecnica al femminile spesso ignorato. Un libro per tutte le bambine che hanno dei sogni in cui credere, e per tutti quegli adulti che vorrebbero realizzarli.

Il mio lavoro è una favola.

15 fantastiche storie al femminile nel mondo della scienza e della tecnica

Amelia Lentini (a cura di)

Dedalo

ISBN 9788822057075

Pag. 144 – 17,00 €, illustrato, età 7+