Il parco delle domande: il libro per bambini sull'importanza dell'ascolto e della conoscenza

Come si fa a conoscere qualcosa o qualcuno? Basta un’impressione? Il nonno di Linda cerca di fare capire alla sua nipotina come sia facile sbagliare e quanto sia importante ascoltare, osservare… cioè scoprire la realtà delle cose. Non le offre risposte, ma un tesoro ben più grande: uno strumento per individuarle da sé. Questo strumento si chiama conoscenza. Prefazione di Valerio Aiolli.

Il parco delle domande

di Marco Vichi, Giancarlo Caligaris, illustratore

KM Edizioni

ISBN 9788894439052

Pag. 32 – 15,00 € illustrato, età 4+.