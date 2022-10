Il professor Z e l’infinito di Tommaso Castellani

Un vero e proprio giallo, dove la matematica dell’infinito fa da trama sull’ordito di un’avvincente indagine per presunto rapimento. In classe, Michele Bernocchi è scomparso e in molti temono sia stato rapito. Sarà colpa dell'enigmatico professor Z, che si rifiuta di scrivere la radice di 34? Giulio e Ivano cercheranno di risolvere questi e tanti altri intriganti misteri in un romanzo mozzafiato.

Il professor Z e l’infinito

Tommaso Castellani

Dedalo

ISBN 9788822041807

Pag. 144 – 15,00, illustrato, età +12