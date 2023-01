‘Il randagio che mi ha preso il cuore’, di Rick Bragg

Dalla penna del premio Pulitzer Rick Bragg un memoir commovente e ironico. Scritto con uno stile inimitabile, che mescola tenerezza e dolore, umorismo e coraggio, II randagio che mi ha preso il cuore racconta la storia di Speck, un pastore australiano malandato e combinaguai che, proprio per il fatto di essere sopravvissuto alle tante ferite di una vita randagia, dona una nuova prospettiva al suo compagno umano, accompagnandolo fuori dalla malattia. Ci voleva proprio un cane come lui, sopravvissuto alle più sporche meschinità, ai momenti più bassi e difficili della vita, per far sembrare il fiume di malinconia che ha attraversato Rick Bragg una semplice pozza di fango in cui sguazzare felici.

Il randagio che mi ha preso il cuore

Rick Bragg

Aboca

ISBN 9788855231688

Pag. 208 – 19,50 €