‘Il re degli stracci’, di Stefano Vicario

L’avvocato Andrea Massimi condivide con il fratello maggiore Giorgio lo studio legale ereditato dal padre. Tanto Andrea è infedele, vanesio, imprevedibile, quanto Giorgio è un uomo tutto d’un pezzo. Una sera Andrea viene travolto da una tragedia: la moglie e la figlia vengono uccise nella loro casa mentre lui si trova con l’amante. Andrea, perseguitato dai sensi di colpa, rifiuta il suo mondo agiato per vivere da barbone insieme a un gruppo di senzatetto in un vagone abbandonato alla Stazione Termini. In quell’esistenza tra gli ultimi, Andrea trova una sorta di pace, fino a quando non riconosce al polso di una trans un braccialetto che aveva regalato alla moglie e decide di far luce.

Il re degli stracci

Stefano Vicario

La nave di Teseo

ISBN 9788834608241

Pag. 224 – 17,00 €