‘Il re traditore’, di Andrew Lownie

Nel 1936 il re d’Inghilterra, Edoardo VIII, abdica al trono per amore di Wallis Simpson, una commoner americana divorziata. La loro relazione ha conosciuto grandi ostacoli e legioni di detrattori ma ora, con la rinuncia alla corona, i due amanti possono vivere felici. E proprio da quello che per la maggior parte dei biografi è l’epilogo della vicenda, Andrew Lownie comincia a raccontare. È la storia di una coppia ossessionata dal proprio status, che ha sfruttato dal punto di vista finanziario la propria posizione e manipolato i media perché li dipingessero come vittime. Lownie svela gli imbrogli e le ombre dietro lo scintillio del fragile mondo del re traditore, di sua moglie, e del loro scandaloso esilio.

Il re traditore

Andrew Lownie

Neri Pozza

ISBN 9788854526525

Pag. 336 – 22,00 €