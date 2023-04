‘Il senso dei luoghi’ di Vito Teti

I luoghi abbandonati non muoiono mai. Vivono di una loro fisicità, di una loro corposa e materiale consistenza. Si alimentano di uno spessore doppio e riflesso. Pretendono non la fissità, ma al contrario il movimento, il percorso fisico e mentale di una loro continua riconquista. In questo libro, scritto con la sapienza fine e distillata dell’antropologo, con la passione dello scrittore, Vito Teti porta in evidenza e ricompone per intero tutti i suoi percorsi di vita. L’oggetto sono i paesi abbandonati di Calabria, ripercorsi col passo lento e misurato della riappropriazione in ogni loro più densa e nascosta sfumatura: case, capanne e grotte, alberi, sabbie e pietre, acqua, nuvole e vento. I paesi abbandonati, osserva Predrag Matvejevi? nella presentazione del volume, «sono un luogo assai più vasto della regione a cui questo libro è dedicato. Sono il luogo di una poetica». È una poetica dell’abbandono e della riappropriazione che ha l’effetto di una potente memoria di ogni luogo comune. Questi luoghi, si pensa in genere, non hanno senso: non hanno più senso, se mai ne hanno avuto uno. E invece, c’è un senso in questi luoghi, un senso per capirli, un senso per percorrerli, che è quello doppio del partire e del tornare.

A quasi vent’anni dalla prima edizione, torna in libreria con una nuova introduzione il libro più importante di Vito Teti, l’antropologo narratore che ha fatto della restanza e del coraggio di restare il fulcro del suo pensiero e della sua vita.

Vito Teti è professore ordinario di Antropologia culturale all’Università della Calabria, dove ha fondato e dirige il Centro di iniziative e ricerche Antropologie e Letterature del Mediterraneo. Tra le sue pubblicazioni: Storia del peperoncino. Un protagonista delle culture mediterranee (Donzelli, 2007); Maledetto Sud (Einaudi, 2013); Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni (Donzelli, 2017); Il vampiro e la melanconia. Miti, storie, immaginazioni (Donzelli, 2018), Prevedere l’imprevedibile. Presente, passato e futuro in tempo di coronavirus (Donzelli, 2020), La restanza (Einaudi, 2022).

