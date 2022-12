‘Il Sogno inglese. I Sex Pistols e il Punk-Rock’, di Jon Savage

Il libro definitivo sul punk, i suoi progenitori, i Sex Pistols e il loro tempo: la fine degli anni Settanta. Puntellato di aneddoti e contrassegnato da approfondimenti e interviste esclusive, racconta la sensazionale storia dell’ascesa fulminea e del rapido declino dell’ultimo grande gruppo rock’n’roll e del momento storico-culturale in cui si sono trovati ad agire. La reputazione critica de Il sogno inglese è cresciuta costantemente dal momento della sua prima pubblicazione, a tal punto da imporlo come un vero e proprio classico in grado di trascendere la stessa dimensione musicale, e diventare così un testimone straordinario di un irripetibile periodo storico e culturale.

Il Sogno inglese La storia più completa del punk

Jon Savage

Shake

ISBN: 9791280214607

Pag. 704 – 25,00 €