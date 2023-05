‘Il sole splende ancora. Un ragazzo a Terezín’, di Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy

Praga, 1942. Michael Gruenbaum ha 12 anni quando viene imprigionato nel campo di concentramento di Terezín vive nella Stanza 7 dell’edificio L417 assieme ad altri 40 ragazzi dove, tra fame e disperazione, è costretto ai lavori forzati. Incontra Franta, un ragazzo poco più grande, che diventa punto di riferimento morale e culturale. È lui a prendersi cura di loro e a forgiare lo spirito di squadra. A Terezín, intanto, si comincia a parlare di convogli che partono per altri campi di lavoro. Serpeggiano i nomi di Auschwitz e Birkenau, ma nessuno dei ragazzi sa realmente cosa siano. Molti degli amici di Michael vengono deportati. Anche Misha rischia di salire su un convoglio insieme alla sorella e alla madre, ma sarà solo grazie all’astuzia di quest’ultima che i tre, alla fine, avranno salva la vita. Michael verrà liberato nel maggio del 1945, a quasi 15 anni.

Un inno al potere salvifico dell'amicizia, dell'amore e della speranza, e un prezioso strumento nelle mani dei giovani lettori, che avranno l'occasione di conoscere uno dei momenti più terribili della storia dell'umanità attraverso gli occhi di un loro coetaneo.

La traduzione e cura dell’edizione italiana è stata affidata a Matteo Corradini, ebraista e scrittore, Premio Andersen 2018 come protagonista della cultura per l'infanzia. Dottore in Lingue e Letterature Orientali da vent'anni si occupa di didattica della Memoria. Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. In Italia è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatel? (Terezín Composers Institute) in Repubblica Ceca.

Il sole splende ancora. Un ragazzo a Terezín

Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy

Lapis

ISBN 9788878748644

Pag. 368 – 14,50 €, età 11+