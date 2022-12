'Il taaac… cuino del Milanese Imbruttito', di Il Milanese Imbruttito

Imbruttiti e imbruttite di ogni età e regione, è finalmente arrivato il libro adatto a voi! Taac... Ecco l'eserciziario più imbruttito che c'è! Dimenticate i ritmi folli e frenetici dell’office con una serie di rebus, quiz, cruciverba, pagine da colorare e giochi di logica rilassanti, tutti nell’inconfondibile stile del Milanese Imbruttito. Un vero must have per staccare il cervello senza perdere la concentrazione: rilassati sì, ma di corsa, che i K non aspettano.

Il taaac… cuino del Milanese Imbruttito

Il Milanese Imbruttito

Cairo

ISBN 9788830902336

Pag. 112 – 12,50 €, illustrato