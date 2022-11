Il tao della decrescita di Serge Latouche con Simone Lanza

«Una società che mira alla crescita per la crescita è una società assurda e condannata al fallimento». In un dialogo serrato con Lanza, Latouche rivela che avrebbe potuto, e forse dovuto, proclamarsi un «ateo della crescita» o, a essere più rigorosi, un fautore dell’«a-crescita». Dal momento che, mentre alcune cose possono crescere esponenzialmente, altre invece non devono farlo, se ci si accorge che minano le basi del nostro vivere insieme. In un mondo minacciato dai cambiamenti climatici, anche l’espressione «sviluppo sostenibile» è di fatto un ossimoro: lo sviluppo in sé e per sé è palesemente non sostenibile e la nostra stessa sopravvivenza richiede nuovi schemi di pensiero.

Il tao della decrescita

Serge Latouche, Simone Lanza

Il Margine

ISBN 9791259820372

Pag. 120 – 10,00 €