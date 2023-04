‘Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino’, di Davide Rigiani

I Ghiringhelli sono una strampalata famiglia che abita nel Canton Ticino, in una casa piena di gatti che si chiamano come avverbi o congiunzioni. Oltre alla signora e al signor Ghiringhelli, c’è Tullio, un bambino timido e silenzioso, che cerca di passare inosservato. Nella sua smisurata immaginazione pulsa un’intera città popolata da supereroi, piante carnivore parlanti, cavalieri medievali. Una sera però trova un eolao, e se hai un eolao non puoi proprio passare inosservato.

Davide Rigiani, classe 1980 è nato a Lugano e vive a Sarzana, in Liguria. Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino, il suo primo romanzo, ha ricevuto la Menzione speciale del Direttivo del Premio Calvino.

Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino

Davide Rigiani

Minimum Fax

ISBN 9788833893235

Pag. 469 – 19,00 €, illustrato, età 12+