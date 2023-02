‘Interventi’, di Michel Houellebecq

Michel Houellebecq torna a riflettere – in modo dissacrante, corrosivo, controcorrente – sul mondo in cui viviamo, sulle letture e le visioni che lo raccontano, sulla tecnologia e il conformismo che scandiscono le nostre vite. Raccontate con lo sguardo di un osservatore implacabile, anche le occasioni più imprevedibili, contingenti, personali, mettono in moto pensieri che riguardano tutti noi.

Interventi

Michel Houellebecq

La nave di Teseo

ISBN 9788834606919

Pag. 480 – 22,00 €