Leo Ortolani racconta il suo supereroe: "Io e Rat-Man siamo amici di trattoria"

Rat-Man, iconico personaggio creato da Leo Ortolani, nato come parodia di Batman e diventato la sua più celebre creatura, ha compiuto 25 anni di pubblicazioni nella scuderia della casa editrice modenese Panini Comics. Per celebrare questo anniversario, sabato sono andate di scena a Modena una serie di iniziative interamente dedicate all’eroe ideato dall’artista emiliano.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Today, Ortolani ha spiegato che nonostante la saga sia terminata, "Rat-Man continua ad avere dei progetti slegati dalla serie, e io stesso continuo ad avere progetti slegati dalla saga. - ha spiegato - Io e Rat-Man siamo amici di trattoria, ci troviamo, raccontiamo e scherziamo e andiamo avanti continuamente".

Sul successo che il suo personaggio ha mantenuto nel corso dei decenni, l'autore ha piegato che "Rat-Man è entrato nel cuore dei lettori perché da una parte è simile a noi, perché porta un messaggio molto bello, che faccio mio: per quanto tu possa fallire o sbagliare, c'è sempre la forza di rialzarsi. È un messaggio che non è neanche mio, - ha aggiunto - è del mio guru, che è Stallone, e ho seguito questa sorta di regola fin quando ero al liceo. Rat-Man è un esempio di quello che si può ottenere, se credi in quello che fai".

Il cofanetto celebrativo

Panini Comics, in occasione dell'anniversario, ha presentato l’edizione definitiva della saga del super eroe con le orecchie da topo, composta da 12 volumi cartonati da collezione, acquistabili anche in tre cofanetti che contengono ciascuno tre volumi. Un’edizione da non perdere per conoscere una delle serie a fumetti più significative e affascinanti degli ultimi vent’anni.

Leo Ortolani

Leonardo Ortolani - per tutti Leo - è uno dei più apprezzati e importanti fumettisti italiani. Nel 1990 vince il premio Spot come miglior sceneggiatore esordiente per una storia pubblicata sull'omonima rivista della Comic Art e intitolata 'Le sconvolgenti origini del Rat-Man'. Quella che era nata come una piccola parodia di Batman diventa la sua più celebre creatura. Nel 1995 Rat-Man irrompe in Panini Comics, allora Marvel Italia, prima con un breve crossover con 'Il Punitore' poi con un bimestrale monografico di oltre cento numeri. Oggi resta il suo personaggio più noto e apprezzato. Nel 2020-2021 per Panini Comics sono usciti in edicola i nuovi capitoli inediti di Star Rats, il volume unico delle avventure de 'Il Cercatore' e 'Matana'.