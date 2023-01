‘Io, Jack e Dio’, di Andrea De Carlo

Mila e Jack si conoscono fin da ragazzini, quando passavano le estati presso le rispettive nonne a Lungariva, cittadina di mare sulla costa adriatica. Per anni le loro frequentazioni si sono alternate a separazioni, nutrite da un’intensa corrispondenza tra Italia e Inghilterra. Mila e Jack sperimentano nuovi luoghi e rapporti, ma continuano a coltivare la loro amicizia febbrile, che sembra fermarsi appena al di qua di una storia d’amore. Finché Jack sparisce nel nulla, per sette lunghi anni. Poi a sorpresa riappare, in una veste inattesa. Con questa sua ventiduesima opera, Andrea De Carlo torna ai temi più cari ai suoi lettori, l’amicizia e l’amore, a cui imprevedibilmente ne mescola un terzo, la religione.

Io, Jack e Dio

Andrea De Carlo

La nave di Teseo

ISBN: 9788834610688

Pag. 648 – 17,00 €