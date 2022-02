Ivrea è la Capitale del Libro 2022

Ivrea è la Capitale italiana del Libro 2022. Scelta dalla giuria presieduta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini, è stata proclamata oggi in diretta streaming dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Perché Ivrea è Capitale del Libro: la motivazione

Dopo Chiari e Vibo Valentia, quindi, l'ambito titolo è andato a Ivrea, già patrimonio Unesco, per "la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio, di aprirsi alla dimensione internazionale, di proporsi come luogo dove si immagina il futuro del libro e della lettura. - si legge nella motivazione ufficiale - La straordinaria eredità culturale e tecnologica della città viene rivendicata senza nessun orgoglio campanilistico ma come forza propulsiva del progetto di città capitale e come ispirazione di una visione che può diventare un modello all’altezza dei nostri tempi. L’attenzione alle nuove dimensioni digitali dell’esperienza culturale rappresenta un ulteriore elemento di forza che sarà messo a disposizione non solo della comunità locale".

"Viva Ivrea, viva la Capitale Italiana del libro che è un meccanismo virtuoso e, come è capitato per la Capitale italiana della Cultura, crescerà anno per anno - ha dichiarato Franceschini - È un momento positivo per il libro e per la lettura. Ci sono, dopo anni negativi, dei dati di crescita numerica per le vendite, con molte differenze territoriali, però credo veramente che l'azione migliore sia quella di lavorare attorno alla crescita del numero dei lettori attraverso molte iniziative".

"Organizzeremo al più presto, credo ai primi di marzo, un incontro per celebrare questo importantissimo evento dove avremmo piacere di invitare tutti i colleghi finalisti e tutti coloro che vorranno partecipare - ha detto il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli. Ci poniamo l'obiettivo ambizioso di diventare un modello per l'intera nazione per la promozione del libro e della lettura e alla fine del 2022 stileremo il manifesto per il futuro del libro.