Jodi Picoult e 'Il libro delle due vie'

Dawn Edelstein si trova su un aereo quando l’assistente di volo fa un annuncio: «Prepararsi per un atterraggio di fortuna». I pensieri cominciano ad attraversarle la mente. Ma non riguardano suo marito, bensì un uomo che non vede da quindici anni: Wyatt Armstrong. Dawn sopravvive miracolosamente allo schianto. Nella sua vita non manca nulla: ad aspettarla a Boston ci sono il marito, la loro amata figlia e il suo lavoro. Ma da qualche parte in Egitto c’è Wyatt. E ora che il destino le offre una seconda possibilità, non è così sicura della scelta che ha fatto. È il momento di affrontare la domanda che non si è mai posta: chi saresti, se non fossi diventata la persona che sei adesso?



Il libro delle due vie

Jodi Picoult

Fazi

ISBN: 9788893259897

Pag. 450 – 18,50 €