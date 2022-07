"Il caso Alaska Sanders" di Joël Dicker

Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente chiusa. Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta: il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera anonima. E se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme successo con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà fondamentale per scoprire la verità. Ma i fantasmi del passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.

Joël Dicker

La nave di Teseo

ISBN 9788834610572

Pag. – 22.00 €